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В Роспотребнадзоре рассказали, нагрянет ли на Алтай вторая волна COVID-19

Всплеск распространения коронавируса в Алтайском крае вполне возможен при определенных обстоятельствах. Об этом 29 июня в ходе онлайн-конференции сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина.

Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5.
Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5.
Дмитрий Лямзин

Повлиять на рост заболеваемости может открытие предприятий и организаций, предполагающих большое скопление людей. Напомним, с 27 июня на Алтае начали работать летние кафе, туристические базы, кемпинги.

Также распространение COVID-19 может вырасти с началом учебного года, запуском в привычном формате школ и детских садов.

Как сейчас обстоят дела

Ситуация с коронавирусом в регионе по-прежнему характеризуется как нестабильная и неблагоприятная. На Алтае зарегистрировано 3909 случаев заражения, 51% из которых приходится на Барнаул.

Наибольшее число инфицированных также проживают в Новоалтайске, Бийске, Рубцовске и близлежащим к ним районам.

Коронавирус. Пандемия. COVID-19.
Коронавирус. Пандемия. COVID-19.
СС0

Как сообщила Ульяна Калинина, количество заболевших людей среднего возраста (30−49 лет) снизилось с 48 до 35,5%, а старшего возраста, напротив, возросло с 10% до 15,3%.

Меняется раскладка и по источникам заражения. Если раньше заболевших находили по цепочке контактов, то теперь источник оказывается неизвестным.

По мнению замруководителя Роспотребнадзора, это свидетельство открытой циркуляции вируса.

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