В Роспотребнадзоре рассказали, нагрянет ли на Алтай вторая волна COVID-19

Повлиять на рост заболеваемости может открытие предприятий и организаций, предполагающих большое скопление людей. Напомним, с 27 июня на Алтае начали работать летние кафе, туристические базы, кемпинги.
Также распространение COVID-19 может вырасти с началом учебного года, запуском в привычном формате школ и детских садов.
Как сейчас обстоят дела
Ситуация с коронавирусом в регионе по-прежнему характеризуется как нестабильная и неблагоприятная. На Алтае зарегистрировано 3909 случаев заражения, 51% из которых приходится на Барнаул.
Наибольшее число инфицированных также проживают в Новоалтайске, Бийске, Рубцовске и близлежащим к ним районам.
Как сообщила Ульяна Калинина, количество заболевших людей среднего возраста (30−49 лет) снизилось с 48 до 35,5%, а старшего возраста, напротив, возросло с 10% до 15,3%.
Меняется раскладка и по источникам заражения. Если раньше заболевших находили по цепочке контактов, то теперь источник оказывается неизвестным.
По мнению замруководителя Роспотребнадзора, это свидетельство открытой циркуляции вируса.