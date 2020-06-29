В Роспотребнадзоре рассказали, нагрянет ли на Алтай вторая волна COVID-19

Всплеск распространения коронавируса в Алтайском крае вполне возможен при определенных обстоятельствах. Об этом 29 июня в ходе онлайн-конференции сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина.

Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5.

Повлиять на рост заболеваемости может открытие предприятий и организаций, предполагающих большое скопление людей. Напомним, с 27 июня на Алтае начали работать летние кафе, туристические базы, кемпинги.

Также распространение COVID-19 может вырасти с началом учебного года, запуском в привычном формате школ и детских садов.

Как сейчас обстоят дела

Ситуация с коронавирусом в регионе по-прежнему характеризуется как нестабильная и неблагоприятная. На Алтае зарегистрировано 3909 случаев заражения, 51% из которых приходится на Барнаул.

Наибольшее число инфицированных также проживают в Новоалтайске, Бийске, Рубцовске и близлежащим к ним районам.

Коронавирус. Пандемия. COVID-19. СС0

Как сообщила Ульяна Калинина, количество заболевших людей среднего возраста (30−49 лет) снизилось с 48 до 35,5%, а старшего возраста, напротив, возросло с 10% до 15,3%.

Меняется раскладка и по источникам заражения. Если раньше заболевших находили по цепочке контактов, то теперь источник оказывается неизвестным.

По мнению замруководителя Роспотребнадзора, это свидетельство открытой циркуляции вируса.