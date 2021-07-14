В Роспотребнадзоре рассказали о сроках начала снижения заболеваемости ковидом

После активного роста заболеваемости коронавирусом в начале июня сейчас происходит постепенный переход к фазе стабилизации, которая продлится весь июль и, возможно, начало августа, рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член- корреспондент РАН Александр Горелов.
Только после этого, вероятно, можно будет говорить о тенденции к снижению числа заражений вирусом, объяснил врач-инфекционист.
Такой оптимистичный прогноз развития событий можно ожидать только при условии сознательного отношения россиян к вакцинации и соблюдению ограничительных мер, пишет Lenta.ru.
Ранее эксперты спрогнозировали, когда схлынет волна коронавируса и нахлынет новая. Подъем заболеваемости коронавирусом, с которым Россия столкнулась в середине июня, пойдет на спад к середине июля, рассказал Андрей Исаев, гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ.
Впрочем, этот и другие эксперты прогнозируют, что осенью начнется следующий подъем заболеваемости.