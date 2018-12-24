В России анаболики официально признали ядами

За распространение таких сильнодействующих и ядовитых веществ, куда вошли и анаболики, наказывают по статье 234 Уголовного кодекса.
В новый список вошли такие анаболические стероиды, как энестебол, эпитиостанол, пропетандрол, меболазин, роксиболон и другие препараты, которые являются модифицированным вариантом опасных веществ, уже запрещенных к обороту. Расширение перечня позволяет установить госконтроль за распространением этих средств на территории России.
Расширение списка препаратов, прилагающегося к статье 234 УК, трудно назвать ужесточением контроля, потому что речь идет об опасных веществах, пишет издание. При этом на сами стероиды не накладывается запрет — речь идет только об их свободном обороте. Препараты остаются доступными для научных и исследовательских целей.