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В России анаболики официально признали ядами

Анаболические стероиды в России попали в обновленный список запрещенных сильнодействующих и ядовитых веществ, сообщают «Известия». Такое постановление подписал глава правительства страны Дмитрий Медведев.

Таблетки. Лекарство.
Таблетки. Лекарство.
fb.ru

За распространение таких сильнодействующих и ядовитых веществ, куда вошли и анаболики, наказывают по статье 234 Уголовного кодекса.

В новый список вошли такие анаболические стероиды, как энестебол, эпитиостанол, пропетандрол, меболазин, роксиболон и другие препараты, которые являются модифицированным вариантом опасных веществ, уже запрещенных к обороту. Расширение перечня позволяет установить госконтроль за распространением этих средств на территории России.

Расширение списка препаратов, прилагающегося к статье 234 УК, трудно назвать ужесточением контроля, потому что речь идет об опасных веществах, пишет издание. При этом на сами стероиды не накладывается запрет — речь идет только об их свободном обороте. Препараты остаются доступными для научных и исследовательских целей.

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