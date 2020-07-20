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Здоровье

В России испытали вакцину от коронавируса на добровольцах

В России завершили испытания вакцины от коронавируса на добровольцах. Об этом заявил начальник Центрального научно-исследовательского института Минобороны, доктор биологических наук Сергей Борисевич, пишет lenta.ru.

Самоизоляция. Коронавирус.
Самоизоляция. Коронавирус.
CC0

20 июля из военного госпиталя выпишут последнюю, группу добровольцев из 20 человек, которые испытывали вакцину НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Борисевич заявил, что у добровольцев выявлены необходимые антитела, а компоненты вакцины безопасны и хорошо переносимы человеком

По словам профессора, ученым еще предстоит огромная работа: они займутся представлением результатов и подготовкой к государственной регистрации вакцины.

На базе 48 ЦНИИ провели оценку безопасности, иммуногенности и защитной эффективности вакцины. В доклинических испытаниях участвовали крупные и мелкие животные. До этого на платформе были разработаны две вакцины против лихорадки Эбола и вакцина против Ближневосточного респираторного синдрома.

За почти 80 лет своего существования институт разработал десятки вакцин, включая чумную, сибиреязвенную и оспенную.

Предположительно, вакцина от COVID-19 поступит на рынок в середине августа.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал, что вакцину от коронавируса придется обновлять раз в несколько лет.

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