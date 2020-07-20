В России испытали вакцину от коронавируса на добровольцах

В России завершили испытания вакцины от коронавируса на добровольцах. Об этом заявил начальник Центрального научно-исследовательского института Минобороны, доктор биологических наук Сергей Борисевич, пишет lenta.ru .

20 июля из военного госпиталя выпишут последнюю, группу добровольцев из 20 человек, которые испытывали вакцину НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Борисевич заявил, что у добровольцев выявлены необходимые антитела, а компоненты вакцины безопасны и хорошо переносимы человеком

По словам профессора, ученым еще предстоит огромная работа: они займутся представлением результатов и подготовкой к государственной регистрации вакцины.

На базе 48 ЦНИИ провели оценку безопасности, иммуногенности и защитной эффективности вакцины. В доклинических испытаниях участвовали крупные и мелкие животные. До этого на платформе были разработаны две вакцины против лихорадки Эбола и вакцина против Ближневосточного респираторного синдрома.

За почти 80 лет своего существования институт разработал десятки вакцин, включая чумную, сибиреязвенную и оспенную.

Предположительно, вакцина от COVID-19 поступит на рынок в середине августа.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал, что вакцину от коронавируса придется обновлять раз в несколько лет.