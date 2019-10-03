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Здоровье

В России из аптек срочно отзывают препарат для желудка, который может вызвать рак

Роздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак», пишет «Российская газета». В его составе обнаружили вещество, которое может вызвать рак.

В аптеке.
В аптеке.
Олег Богданов

В России приняли решение об отзыве лекарства после того, как Специальный комитет Европейского директората по качеству медицинской продукции (EDQM) приостановил сертификат пригодности на субстанцию «Ранитидина гидрохлорид» производства компании «Сарака Лабораториз Лимитед».

Ранитидин — это блокатор желудочных соков, которые провоцируют развитие язвенной болезни. Он входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств.

Однако в активном веществе лекарства обнаружены примеси N-нитрозодиметиламина — гепатотропного яда, признанного ВОЗ и Международным агентством ЕС по исследованию рака потенциально канцерогенным для человека.

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