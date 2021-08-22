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Здоровье

В России могут создать единую вакцину от коронавируса и гриппа

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о возможности создания одной вакцины от COVID-19 и гриппа, сообщает «Российская газета».

Вакцина. Коронавирус.
Вакцина. Коронавирус.
CC0

По словам Гинцбурга, в начале 2022 года возглавляемое им учреждение может начать первую стадию клинических испытаний вакцины, содержащей белки нескольких штаммов коронавируса.

Как пишет ТАСС, в данном случае речь идет о препарате, который будет содержать три, четыре или пять различных генетических вариантов S-белка.

По словам Гинцбурга, после успешных испытаний можно будет создать вакцину, которая защищала бы одновременно от коронавируса и от гриппа.

«Если у нас получится соединить несколько различных частичек S-белков коронавируса, то тогда вместо, допустим, нескольких белков коронавируса можно использовать несколько гемагглютининов вируса гриппа», — уточнил ученый.

Ранее стало известно, что в России разрабатывают новую вакцину от коронавируса.

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