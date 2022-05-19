В России могут зарегистрировать вакцину от оспы, которая идет из вечной мерзлоты

Центр «Вектор» подал в Минздрав заявку на регистрацию вакцины четвертого поколения против оспы «Ортопоксвак».

Вакцина разработана на основе ослабленного живого вируса осповакцины для профилактики натуральной оспы и других ортопоксвирусных инфекций, пояснили в Роспотребнадзоре.

«Новый препарат получен путем последовательного выключения шести генов вирулентности в исходном вирусе и представляет собой генетическую композицию, которая формирует устойчивый иммунитет и при этом обладает высоким профилем безопасности», — цитирует ведомство ТАСС.

Напомним, ВОЗ объявил победу над оспой еще в 1979 году. Однако в мире сохраняются риски высвобождения вируса в результате таяния зон вечной мерзлоты, в которых находятся оспенные захоронения.

Ранее стало известно, что обезьянья оспа распространилась в европейских странах и за ее пределами.