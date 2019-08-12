В России наценка на лекарства станет фиксированной

Депутаты Госдумы РФ предложили ввести фиксированную наценку на лекарства, чтобы избежать навязывания дорогостоящих препаратов в аптеках, пишет «Коммерсанть».

Депутат Елена Панина уточнила, что введение фиксированной наценки позволит аптекам зарабатывать на количестве проданных лекарств независимо от их стоимости. Она добавила, что четкие критерии определят совместно с представителями отрасли.

Депутаты также хотят ограничить маркетинговые бонусы и ввести запрет на эксклюзивные договоры, по которым в аптеках предлагают только один товар из группы препаратов с одинаковым составом.

Ранее altapress.ru писал, что в россияне стали экономить на лекарствах из-за падения реальных доходов.