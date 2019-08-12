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Здоровье

В России наценка на лекарства станет фиксированной

Депутаты Госдумы РФ предложили ввести фиксированную наценку на лекарства, чтобы избежать навязывания дорогостоящих препаратов в аптеках, пишет «Коммерсанть».

Лекарства.
Лекарства.
СС0

Депутат Елена Панина уточнила, что введение фиксированной наценки позволит аптекам зарабатывать на количестве проданных лекарств независимо от их стоимости. Она добавила, что четкие критерии определят совместно с представителями отрасли.

Депутаты также хотят ограничить маркетинговые бонусы и ввести запрет на эксклюзивные договоры, по которым в аптеках предлагают только один товар из группы препаратов с одинаковым составом.

Ранее altapress.ru писал, что в россияне стали экономить на лекарствах из-за падения реальных доходов.

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