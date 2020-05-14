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Здоровье

В России ожидают две волны подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией

Второй и третий подъемы заболеваемости из-за новой коронавирусной инфекции возможны в России до появления эффективной вакцины или формирования у населения коллективного иммунитета, заявил замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале.

Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Дмитрий Лямзин.

«При любой респираторной вирусной инфекции мы надеемся на коллективный иммунитет. Понятно, что свести заболеваемость до нуля не представляется возможным, поэтому я абсолютно уверен, что будет второй подъем, возможно, и третий подъем до того момента, пока не сработает коллективный иммунитет или эффективная вакцина не появится», — сказал он.

При этом подъемы уже не будут выраженными, отметил Горелов, сообщает ТАСС.

Между тем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что вакцина против коронавируса может никогда не появиться.

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