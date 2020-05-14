В России ожидают две волны подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией

«При любой респираторной вирусной инфекции мы надеемся на коллективный иммунитет. Понятно, что свести заболеваемость до нуля не представляется возможным, поэтому я абсолютно уверен, что будет второй подъем, возможно, и третий подъем до того момента, пока не сработает коллективный иммунитет или эффективная вакцина не появится», — сказал он.
При этом подъемы уже не будут выраженными, отметил Горелов, сообщает ТАСС.
Между тем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что вакцина против коронавируса может никогда не появиться.