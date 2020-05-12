Вакцина от коронавируса может никогда не появиться. Особое мнение

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что вакцина против коронавируса может никогда не появиться и, возможно, придется привыкать к ней «надолго», сообщает The Independent . Политик также изложил свое видение ограниченного ослабления карантина .

В 60-страничном документе премьер-министр изложил подробные руководящие указания относительно изменений, которые должны применяться с 13 мая, включая рекомендации по возвращению на работу, прогулкам на свежем воздухе и пикникам в парках.

Предприятия, профсоюзы и полиция призвали внести ясность в вопрос об ослаблении ограничений после того, как его план, впервые изложенный в телевизионной речи, был подвергнут критике как «расплывчатый» и «нерешительный», пишет bfm.ru.

Между тем число погибших в Великобритании выросло на 210 — самый низкий дневной прирост с конца марта — до 32 065 человек.

Ранее зампред правительства России Татьяна Голикова на совещании о санитарно-эпидемиологической ситуации с президентом Владимиром Путиным заявила, что россиянам придется жить с коронавирусной инфекцией.

Также зампред рассказала, что доля смертей из-за коронавируса в мире увеличилась в 3,5 раза. По ее мнению, это говорит о тяжелых клинических формах COVID-19 и недостаточности выявления болезни.