В России появится новая медицинская специальность

С 2020 года перечень медицинских профессий в России пополнится специалистами физической и реабилитационной медицины, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав.

По информации Минздрава, в России в реабилитации нуждаются около 20−25 млн человек. Это не только инвалиды, но и пациенты, получившие серьезные травмы.

По словам внештатного специалиста министерства по медреабилитации Галины Ивановой, речь идет о пациентах «с диагнозами неврологическими, ортопедическими, онкологическими, кардиохирургии, общей и детской хирургии.

Она отметила, что реабилитолог будет работать как лечащий врач, а не как консультант. Медики новой специальности также будут координировать взаимодействие узких специалистов с органами соцзащиты.

Как уточнили в ведомстве, врач физической и реабилитационной медицины должен отучиться три года в ординатуре мединститута.