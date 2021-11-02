В России разработали тест на активность антител к ковиду

В России появился количественный тест для иммуноферментного определения нейтрализующей активности антител к COVID-19, пишут « Известия ».

С помощью анализа станет известно, насколько эффективно антитела защищают человека от заражения SARS-CoV-2 после вакцинации или после перенесенного коронавируса.

Новинку разработали специалисты Института биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН и Центра компетенций Национальной технологической инициативы.

«Кроме определения количества антител, также важно знать их „качество“ — силу, с которой антитела связываются с рецептор-связывающим доменом вируса. То есть насколько успешно нейтрализующие антитела мешают вирусу связаться с рецептором, проникнуть внутрь клетки и там размножиться», — рассказал научный сотрудник лаборатории биокатализа ИБХ РАН, вирусолог Георгий Скрябин.

По его словам, при одинаковом количестве антител их активность может различаться в пять раз, пишет Газета.Ru.

Сейчас разработчики занимаются сбором документов для передачи новых тестов в Росздравнадзор для их регистрации.

Между тем депутаты и сотрудники аппарата Госдумы должны предоставить справки о наличии у них антител к коронавирусу. По результатам обработки данных будет принято решение об организации их работы, например пустят их в здание Госдумы или нет. Такое решение принял Совет Думы в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.