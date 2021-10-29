Депутаты должны предоставить справки на наличие антител к ковиду

Депутаты и сотрудники аппарата Госдумы должны предоставить справки о наличии у них антител к коронавирусу.

По результатам обработки данных будет принято решение об организации их работы, например пустят их в здание Госдумы или нет, сообщает «Интерфакс».

Такое решение принял Совет Думы в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

Доля переболевших коронавирусом депутатов составляла 30%, доля вакцинированных — 62%, пишет bfm.ru.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что за полтора года сделал семь прививок, в том числе шесть — от COVID-19.

Между тем Главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова рассказала, кому не стоит вакцинироваться. И что вакцинация иногда может негативно повлиять на способность организма сопротивляться ковиду.