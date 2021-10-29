29 октября
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Депутаты должны предоставить справки на наличие антител к ковиду

Депутаты и сотрудники аппарата Госдумы должны предоставить справки о наличии у них антител к коронавирусу.

Госдума РФ.
Госдума РФ.
duma.gov.ru

По результатам обработки данных будет принято решение об организации их работы, например пустят их в здание Госдумы или нет, сообщает «Интерфакс».

Такое решение принял Совет Думы в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

Доля переболевших коронавирусом депутатов составляла 30%, доля вакцинированных — 62%, пишет bfm.ru.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что за полтора года сделал семь прививок, в том числе шесть — от COVID-19.

Между тем Главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова рассказала, кому не стоит вакцинироваться. И что вакцинация иногда может негативно повлиять на способность организма сопротивляться ковиду.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость