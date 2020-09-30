В России создадут закрытый ресурс о переболевших коронавирусом и вакцинированных

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании закрытого ресурса с данными о переболевших коронавирусом и вакцинированных от него, пишут « ».

«Ресурс будет содержать как данные обо всех переболевших новой коронавирусной инфекцией, так и данные о гражданах, прошедших вакцинацию от COVID-19 и состоянии их здоровья», — говорится в сообщении Минздрава, которое есть у издания.

Там будут содержаться данные дневников наблюдения вакцинированных, которые они могут вести сами через портал госуслуг или специальное мобильное приложение. В Минздраве подчеркнули — это поможет «эффективно контролировать ход вакцинальной кампании и аккумулировать данные о лицах, имеющих иммунитет к COVID-19».

Сведения будут доступны специалистам в регистре вакцинированных.

Ранее президент Владимир Путин призвал субъекты РФ быть готовыми к любому развитию ситуации с коронавирусом на фоне роста числа заболевших в Москве.

Значительная часть компетенций в решении вопросов по борьбе с COVID-19 передана главам регионов, напомнил российский лидер.