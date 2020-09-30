Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 сентября 7°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

В России создадут закрытый ресурс о переболевших коронавирусом и вакцинированных

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании закрытого ресурса с данными о переболевших коронавирусом и вакцинированных от него, пишут «Ведомости».

Вакцинация против коронавируса.
Вакцинация против коронавируса.
Анна Зайкова.

«Ресурс будет содержать как данные обо всех переболевших новой коронавирусной инфекцией, так и данные о гражданах, прошедших вакцинацию от COVID-19 и состоянии их здоровья», — говорится в сообщении Минздрава, которое есть у издания.

Там будут содержаться данные дневников наблюдения вакцинированных, которые они могут вести сами через портал госуслуг или специальное мобильное приложение. В Минздраве подчеркнули — это поможет «эффективно контролировать ход вакцинальной кампании и аккумулировать данные о лицах, имеющих иммунитет к COVID-19».

Сведения будут доступны специалистам в регистре вакцинированных.

Ранее президент Владимир Путин призвал субъекты РФ быть готовыми к любому развитию ситуации с коронавирусом на фоне роста числа заболевших в Москве.

Значительная часть компетенций в решении вопросов по борьбе с COVID-19 передана главам регионов, напомнил российский лидер.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость