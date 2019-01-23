В России умерла женщина от свиного гриппа

22 января женщина умерла от свиного гриппа в больнице в Великом Новгороде, сообщает « Интерфакс ».

Она не была привита и занималась самолечением. К врачам обратилась примерно на восьмой день после заболевания, уже с осложнениями. Женщину госпитализировали в реанимацию, но несмотря на все усилия медиков она скончалась.

Предварительно, причиной смерти стали вирус АН1N1 и пневмония.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, с момента подъема уровня заболеваемости ОРВИ в Новгородской области зарегистрированы четыре случая гриппа — у двух детей и двух взрослых, пишет bfm.ru. Скончавшаяся женщина стала первой умершей от этого вируса.

Как сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ольга Егорова, подъем заболеваемости прогнозируется на конец января.

В крае готовы к эпидемии простуды. В аптеках есть запасы лекарственных препаратов и масок. В следующем году медики планируют увеличить количество жителей края, привитых от гриппа, до 52%.