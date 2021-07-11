Вице-премьер Татьяна Голикова, которая возглавляет федеральный антиковидный штаб, подтвердила, что в июне смертность выросла на 13,9%. Она объяснила этот скачок появлением дельта-штамма, пишет «РБК».

По данным Росстата, в июне 2020 года в стране умерли почти 162,8 тыс. человек. А в июне 2021 года — более 185 тыс. человек. Около 7-% в этом приросте занимают смертельные случаи от коронавируса.

Как пишет РБК, вероятнее всего, рост смертности произошел из-за появления в России так называемого индийского дельта-штамма коронавируса. Специалисты считают, что он гораздо более опасный и коварный, чем китайский из Уханя.

К тому же заболеванию дельта-штаммов в тяжелой форме подвержены и молодые люди в возрасте от 19 до 29 лет.

Именно по этой причине в июне из Москвы в регионы было дано указание вводить ограничительные меры. Это было сделано и в Алтайском крае губернатором Виктором Томенко.

Тем не менее, в Алтайском крае количество новых случаев коронавируса с каждым днем увеличивается. Только за 10 июля было выявлено 247 новых случаев распространения инфекции.