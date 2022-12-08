В России впервые прооперировали ребенка при помощи новой роботизированной системы

В столице Приангарья при помощи новой роботизированный хирургической системы впервые в России прооперировали несовершеннолетнего пациента. Об этом сообщает сайт Иркутской государственной областной детской клинической больницы.

У подростка удалили доброкачественную опухоль в почке. Операция длилась 45 минут и прошла без осложнений.

До этого времени оперировали только взрослых пациентов.

Для того, чтобы воспользоваться новой роботизированной системой, иркутским врачам пришлось тренироваться на тренажерах и обучаться у своих коллег, которые уже усвоили эту технологию.

«Это первый хирургический робот, который появился в детской больнице нашей страны. В России таких всего четыре. Три в Москве и один у нас, в детской областной больнице. Это большая революция в нашей профессии», — говорит Юрий Козлов, член-корреспондент РАН, хирург и главный врач медучреждения.

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