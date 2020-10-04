В России впервые с мая зафиксировали более 10 тысяч заражений COVID-19 за сутки

За последние сутки в России зафиксировали 10499 случаев заражения коронавирусом, сообщил 4 октября федеральный оперштаб. Днем ранее, 3 октября, сообщалось о 9859 заболевших.

Как и ранее, наибольшее число заболевших за сутки зафиксировано в Москве — 3327 человек. На втором месте находится Санкт-Петербург (392 заболевших).

За прошедшие сутки в России умерли 107 человек с COVID-19. С начала пандемии в России скончались 21 358 человек с подтвержденным коронавирусом. Всего с начала распространения COVID-19 в России заболел 1 215 001 человек.

По данным Роспотребнадзора, 47,6 миллиона россиян прошли тестирование на новую коронавирусную инфекцию.

Ранее заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев спрогнозировал, что победить коронавирус в России возможно лишь к концу 2021 года.