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Здоровье

Академик рассказал, когда коронавирус отступит от России

Победить коронавирус в России возможно к концу 2021 года, спрогнозировал заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев, пишет «Интерфакс».

Вирус. Пандемия
Вирус. Пандемия
unsplash.com

Зверев добавил, что пока у 70% населения не будет иммунитета, заболеваемость будет расти.

Подъем обязательно будет, но в январе-феврале ситуация пойдет на спад из-за погодных условий. По его словам, вирус будет попадать в Россию из-за границы, несмотря на то, что въезд в страну ограничен.

Нынешний подъем заболеваемости коронавирусом в России был ожидаемым и не является «таким серьезным, чтобы можно было об этом говорить», считает эксперт.

Ужесточать ограничения нельзя и стоит сравнить потери от коронавируса с потерями от ограничительных мер, пишет Lenta.ru.

Зверев объяснил — в условиях изоляции люди могут не получить вовремя медпомощь.

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