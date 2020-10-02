Академик рассказал, когда коронавирус отступит от России

Победить коронавирус в России возможно к концу 2021 года, спрогнозировал заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев, пишет « Интерфакс ».

Зверев добавил, что пока у 70% населения не будет иммунитета, заболеваемость будет расти.

Подъем обязательно будет, но в январе-феврале ситуация пойдет на спад из-за погодных условий. По его словам, вирус будет попадать в Россию из-за границы, несмотря на то, что въезд в страну ограничен.

Нынешний подъем заболеваемости коронавирусом в России был ожидаемым и не является «таким серьезным, чтобы можно было об этом говорить», считает эксперт.

Ужесточать ограничения нельзя и стоит сравнить потери от коронавируса с потерями от ограничительных мер, пишет Lenta.ru.

Зверев объяснил — в условиях изоляции люди могут не получить вовремя медпомощь.