3 августа
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Здоровье

В России взлетят цены на жизненно важные лекарства

Речь идет о спиртосодержащих препаратах, в том числе из списка жизненно необходимых и важнейших.

Таблетки.
Таблетки.
СС0.

Введение акциза на этанол в России может привести к резкому скачку цен на лекарства, например, назначаемый при пневмонии бромгексин, корвалол, а также этопозид (при опухоли яичников).

В этом случае корвалол может подорожать на 40%. Другие участники рынка утверждают, что спиртосодержащие препараты могут подорожать более чем на 70%.

Так же отмечается, что из-за введения акциза вырастет стоимость медицинского спирта, а за ней начнут расти и цены на сопутствующую продукцию, которую компании применяют для промывки оборудования, сообщает Lenta.ru.

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