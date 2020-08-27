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Здоровье

В России задумали объединить вакцины против гриппа и COVID-19

Ученые из МГУ имени М.В. Ломоносова задумались о разработке единой «сезонной» вакцины против коронавируса и гриппа, сообщает РИА Новости.

Шприц. Прививка.
Шприц. Прививка.
СС0

Как рассказала завкафедрой вирусологии биофака МГУ Ольга Карпова, если вирус останется еще на несколько сезонов, то специалисты университета будут готовы представить средство одновременно от коронавируса и гриппа.

По словам ученого, разработка препарата представляет собой своеобразный «конструктор», который в вузе могут собрать без проблем. Карпова объяснила, что получить «сезонную» вакцину позволяет имеющийся опыт создания средств от гриппа.

Также российские ученые разработали вариант поливалентной вакцины, которая защитит от повторного заражения неизвестным коронавирусом в будущем, пишет lenta.ru.

Ранее академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский описал возможные ощущения после вакцинации от COVID-19.

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