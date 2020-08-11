Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 августа
Коронавирус
Здоровье

В России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19. Что о ней известно и как ее получить

11 августа президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Рассказываем, что о ней известно, кто получит ее в первую очередь и как она будет выглядеть.

Вакцина.
Вакцина.
архив ОАО "Алтай-Кокс"

Что известно о вакцине?

Разработанная в России вакцина от коронавируса была создана в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Производством данного препарата будет заниматься компания «Биннофарм».

Вакцинация будет обязательной?

Вакцинация от коронавируса будет добровольной.

Когда начнется вакцинация?

В первую очередь планируется вакцинация людей из групп профессионального риска заражения коронавирусом — это медицинские работники и учителя. Прививать их начнут уже с конца августа или начала сентября.

В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года.

Маска. Пандемия. Коронавирус
Маска. Пандемия. Коронавирус
pixabay.com

Как долго будет сохраняться иммунитет от коронавируса после вакцинации?

Как сообщили в Минздраве, иммунитет к вирусу сохраняется до двух лет после прививания.

Как будет выглядеть вакцина?

Вакцину зарегистрировали в виде раствора для внутримышечного введения.

Как будет проходить вакцинация?

Вакцинация будет проводиться в два этапа. Сначала первый укол, а через три недели второй. После введения пациент в течение 30 минут будет наблюдаться медицинским работником.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость