В России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19. Что о ней известно и как ее получить

Что известно о вакцине?
Разработанная в России вакцина от коронавируса была создана в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Производством данного препарата будет заниматься компания «Биннофарм».
Вакцинация будет обязательной?
Вакцинация от коронавируса будет добровольной.
Когда начнется вакцинация?
В первую очередь планируется вакцинация людей из групп профессионального риска заражения коронавирусом — это медицинские работники и учителя. Прививать их начнут уже с конца августа или начала сентября.
В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года.
Как долго будет сохраняться иммунитет от коронавируса после вакцинации?
Как сообщили в Минздраве, иммунитет к вирусу сохраняется до двух лет после прививания.
Как будет выглядеть вакцина?
Вакцину зарегистрировали в виде раствора для внутримышечного введения.
Как будет проходить вакцинация?
Вакцинация будет проводиться в два этапа. Сначала первый укол, а через три недели второй. После введения пациент в течение 30 минут будет наблюдаться медицинским работником.