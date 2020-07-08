В российском Минздраве назвали число заболевших COVID-19 медиков

Они уже получили полагающиеся страховые выплаты из ФСС.
В ведомстве добавили, что в связи со смертью выплаты получили семьи 40 заразившихся COVID-19 на рабочем месте медработников.
Часть заявлений о страховых случаях еще проверяется, пишет bfm.ru.
Ранее сообщалось, что в Кулундинской ЦРБ (Алтайский край) произошла вспышка коронавируса. Инфекцию диагностировали у 25 медицинских работников.
Врач-хирург заразился при оказании помощи больному, у которого позже обнаружился COVID-19.
В дальнейшем при обследовании контактных лиц по данному случаю положительные результаты оказались еще у 10 медработников.