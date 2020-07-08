В российском Минздраве назвали число заболевших COVID-19 медиков

При исполнении своих обязанностей коронавирусом в России заразилось более 14 тыс. медработников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5.

Они уже получили полагающиеся страховые выплаты из ФСС.

В ведомстве добавили, что в связи со смертью выплаты получили семьи 40 заразившихся COVID-19 на рабочем месте медработников.

Часть заявлений о страховых случаях еще проверяется, пишет bfm.ru.

Ранее сообщалось, что в Кулундинской ЦРБ (Алтайский край) произошла вспышка коронавируса. Инфекцию диагностировали у 25 медицинских работников.

Врач-хирург заразился при оказании помощи больному, у которого позже обнаружился COVID-19.

В дальнейшем при обследовании контактных лиц по данному случаю положительные результаты оказались еще у 10 медработников.