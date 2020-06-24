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Жизнь

25 медиков заразились коронавирусом в алтайской больнице

В Кулундинской ЦРБ произошла вспышка коронавируса. Инфекцию диагностировали у 25 медицинских работников, сообщили 24 июня в краевом оперативном штабе.

Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5.
Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5.
Дмитрий Лямзин

Врач-хирург заразился при оказании помощи больному, у которого позже обнаружился COVID-19.

В дальнейшем при обследовании контактных лиц по данному случаю положительные результаты оказались еще у 10 медработников.

«Кроме того, при проведении мониторинга медперсонала выявлены положительные результаты ещё у 15 медицинских работников ЦРБ», — пишет оперштаб со ссылкой на краевое управление Роспотребнадзора.

В ЦРБ закрыли хирургическое, терапевтическое отделения и стационар.

Из 25 заболевших на стационарном лечении находится четыре медработника, остальные лечатся дома.

Ранее подобная ситуация сложилась в Михайловской ЦРБ. Там зарегистрировано 20 случаев COVID-19. Первично по клиническим показаниям выявили двух пациентов в терапевтическом и реанимационном отделениях, остальные заразились по контактам.

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