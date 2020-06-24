25 медиков заразились коронавирусом в алтайской больнице

Врач-хирург заразился при оказании помощи больному, у которого позже обнаружился COVID-19.
В дальнейшем при обследовании контактных лиц по данному случаю положительные результаты оказались еще у 10 медработников.
«Кроме того, при проведении мониторинга медперсонала выявлены положительные результаты ещё у 15 медицинских работников ЦРБ», — пишет оперштаб со ссылкой на краевое управление Роспотребнадзора.
В ЦРБ закрыли хирургическое, терапевтическое отделения и стационар.
Из 25 заболевших на стационарном лечении находится четыре медработника, остальные лечатся дома.
Ранее подобная ситуация сложилась в Михайловской ЦРБ. Там зарегистрировано 20 случаев COVID-19. Первично по клиническим показаниям выявили двух пациентов в терапевтическом и реанимационном отделениях, остальные заразились по контактам.