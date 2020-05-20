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Здоровье

В российском регионе после посещения парикмахерской 23 человека заразились COVID-19

В Ракитянском районе Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом нового типа 23 человека, передает местный оперштаб.

Рамзан Кадыров побрился налысо.
Рамзан Кадыров побрился налысо.
instagram.com/kadyrov._95.

Все заразившиеся находятся под медицинским наблюдением дома. Заболевание у них протекает бессимптомно.

Еще у 25 человек, которые контактировали с парикмахером, тест на COVID-19 показал отрицательный результат, они тоже соблюдают режим самоизоляции под медицинским наблюдением, пишет znak.com.

Сам парикмахер сейчас лечится в белгородской больнице.

Во многих российских регионах сделали послабления и разрешили работать парикмахерским. Однако глава Чечни Разан Кадыров держит свою линию. Он даже побрился налысо в ответ на просьбы открыть парикмахерские.

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