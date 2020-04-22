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Жизнь

Кадыров побрился налысо в ответ на просьбы открыть парикмахерские

Глава Чечни Рамзан Кадыров продемонстрировал в своем Instagram новый образ и призвал последовать его примеру.

Рамзан Кадыров побрился налысо.
Рамзан Кадыров побрился налысо.
instagram.com/kadyrov._95.

Кадыров рассказал, что бритье головы издревле у предков считалось неким очищением от разного рода напастей земного и даже неземного происхождения.

«В далекой юности, когда старшие нам брили головы, при этом не забывали отвесить легкий подзатыльник, приговаривая: «Массо, а унах — балех волийла хьо! (пусть обойдут тебя болезни и несчастья!)», — напомнил глава Чечни.

Сегодня, как отметил Кадыров, «чеченцы бреют головы, соблюдая Сунну нашего любимого Пророка Мухьаммада (с.а.в.)».

«Вот и я сегодня с удовольствием совершил эту Сунну почти перед самым наступлением священного месяца Рамадан. Передаю эстафету всем друзьям и братьям», — добавил глава Чечни.

Примечательно, что ранее на заседании оперативного штаба по коронавирусу жители Чечни попросили Кадырова открыть парикмахерские. В ответ он посоветовал мужчинам побрить свои головы наголо.

Напомним, накануне губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал, как решает вопрос со стрижкой. На днях опечатали парикмахерскую, работавшую вопреки указу главы региона.

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