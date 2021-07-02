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Здоровье

В российской армии стартовала ревакцинация

Минобороны России объявило о старте ревакцинации от ковида в российской армии.

Российские военные.
Российские военные.
vk.com/mil

С 1 июля ее проходят военнослужащие всех категорий, которые получили полный курс до 1 января текущего года, сообщает ТАСС.

Повторные прививки сделают также родственникам военнослужащих, военным пенсионерам и гражданскому персоналу.

В Минобороны напомнили — массовая иммунизация военнослужащих позволила сформировать коллективный иммунитет к инфекции в вооруженных силах (ВС), пишет bfm.ru.

Ранее в Минздраве заявили, что во время подъема заболеваемости ковидом ревакцинация необходима каждые полгода, а в обычное время — ежегодно.

Президент страны Владимир Путин заявил в ходе прямой линии с народом, что привился вакциной Спутник V.

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