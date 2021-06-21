В Минздраве рассказали, как часто нужно ревакцинироваться от коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что проходить ревакцинацию стоит не менее чем через полгода, пишет ТАСС.

Ревакцинация необходима как привившимся, так и переболевшим.

«Основная задача — чтобы население поняло, что это жизнесбережение, и нам нужно сформировать у каждого человека иммунитет для профилактики заболеваемости или тяжелого течения, и нужно сделать это в очень короткий промежуток времени. Мы сегодня выработали определение подходы, сейчас уже кладем их на бумагу — это кратность ревакцинации, что в период эпидподъема это можно сделать в период шести месяцев как для переболевших, так и для вакцинированных ранее», — сказал он.

Министр также добавил, что в более спокойный эпидемиологический период ревакцинацию можно будет проводить раз в год, как стандартную прививку от гриппа.

Пока же Мурашко призвал россиян ограничить контакты из-за большой заразности индийского штамма.

«Почему мы говорим про ревакцинацию — она позволяет нам сегодня не привязываться к тому или иному штамму, потому что достаточный уровень антител создает хорошую протективную защиту», — отметил он.

Напомним, что в России проведут вакцинацию для борьбы с индийским штаммом коронавируса для граждан, чей уровень антител опустился до недостаточного.

Делать прививку будут даже беременным.