21 июня
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Здоровье

В Минздраве рассказали, как часто нужно ревакцинироваться от коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что проходить ревакцинацию стоит не менее чем через полгода, пишет ТАСС.

Вакцинация против коронавируса.
Вакцинация против коронавируса.
Анна Зайкова

Ревакцинация необходима как привившимся, так и переболевшим.

«Основная задача — чтобы население поняло, что это жизнесбережение, и нам нужно сформировать у каждого человека иммунитет для профилактики заболеваемости или тяжелого течения, и нужно сделать это в очень короткий промежуток времени. Мы сегодня выработали определение подходы, сейчас уже кладем их на бумагу — это кратность ревакцинации, что в период эпидподъема это можно сделать в период шести месяцев как для переболевших, так и для вакцинированных ранее», — сказал он.

Министр также добавил, что в более спокойный эпидемиологический период ревакцинацию можно будет проводить раз в год, как стандартную прививку от гриппа.

Пока же Мурашко призвал россиян ограничить контакты из-за большой заразности индийского штамма.

«Почему мы говорим про ревакцинацию — она позволяет нам сегодня не привязываться к тому или иному штамму, потому что достаточный уровень антител создает хорошую протективную защиту», — отметил он.

Напомним, что в России проведут вакцинацию для борьбы с индийским штаммом коронавируса для граждан, чей уровень антител опустился до недостаточного.

Делать прививку будут даже беременным.

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