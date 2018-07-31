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Здоровье
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В Россию массово едут работать иностранные медики

За последние четыре года втрое увеличилось количество иностранных медицинских работников, желающих работать в России, рассказал руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко, «Российской газете» .

Медицина. Здоровье. Врач. Доктор.
Медицина. Здоровье. Врач. Доктор.
СС0

«Если в 2013 году в Росздравнадзор было подано 3719 заявлений от иностранных граждан, то в 2017 году уже около 10 тысяч. Приезжают из разных стран, преимущественно, конечно, из ближнего зарубежья, но появился поток специалистов и из Европы», — говорит глава ведомства.

В основном, едут терапевты, стоматологи, окулисты, кардиологи, ортопеды.

Если документы об образовании иностранных специалистов соответствуют российским требованиям, им выдается направление для сдачи экзаменов. При успешном их прохождении специалисты получают разрешение на работу в России. Не проходит экзамены примерно каждый пятый, рассказал руководитель Росздравнадзора.

Ранее сообщалось, что более половины российских врачей отмечают снижение качества или доступности медицинской помощи для населения, а три четверти медработников признают проблему дефицита кадров.

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