В Россию массово едут работать иностранные медики

«Если в 2013 году в Росздравнадзор было подано 3719 заявлений от иностранных граждан, то в 2017 году уже около 10 тысяч. Приезжают из разных стран, преимущественно, конечно, из ближнего зарубежья, но появился поток специалистов и из Европы», — говорит глава ведомства.
В основном, едут терапевты, стоматологи, окулисты, кардиологи, ортопеды.
Если документы об образовании иностранных специалистов соответствуют российским требованиям, им выдается направление для сдачи экзаменов. При успешном их прохождении специалисты получают разрешение на работу в России. Не проходит экзамены примерно каждый пятый, рассказал руководитель Росздравнадзора.
Ранее сообщалось, что более половины российских врачей отмечают снижение качества или доступности медицинской помощи для населения, а три четверти медработников признают проблему дефицита кадров.