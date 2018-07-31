В Россию массово едут работать иностранные медики

«Если в 2013 году в Росздравнадзор было подано 3719 заявлений от иностранных граждан, то в 2017 году уже около 10 тысяч. Приезжают из разных стран, преимущественно, конечно, из ближнего зарубежья, но появился поток специалистов и из Европы», — говорит глава ведомства.