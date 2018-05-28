В Барнауле прекратили дело против врача-эндоскописта, который повредил пищевод пациентке

В Барнауле прекратили уголовное дело в отношении врача-эндоскописта в связи с примирением сторон, сообщает прокуратура региона.
По данным предварительного следствия, врач-эндоскопист проводила медицинскую манипуляцию — эзофагогастродуоденоскопию (ЭФГДС ).
— Врач причинила сквозное повреждение (перфорацию) левой стенки пищевода пациентки в области его устья, — отмечают в ведомстве.
Действия медицинского работника квалифицировали по статье о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Во время судебного заседания заявили ходатайства о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Кроме того, перед потерпевшей извинились и выплатили ей компенсацию.
Напомним, недавно в Алтайском крае ребенок потерял ногу из-за некачественной медпомощи.
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