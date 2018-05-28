В Барнауле прекратили дело против врача-эндоскописта, который повредил пищевод пациентке

По данным предварительного следствия, врач-эндоскопист проводила медицинскую манипуляцию — эзофагогастродуоденоскопию (ЭФГДС ).

— Врач причинила сквозное повреждение (перфорацию) левой стенки пищевода пациентки в области его устья, — отмечают в ведомстве.

Действия медицинского работника квалифицировали по статье о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Во время судебного заседания заявили ходатайства о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Кроме того, перед потерпевшей извинились и выплатили ей компенсацию.

Напомним, недавно в Алтайском крае ребенок потерял ногу из-за некачественной медпомощи.