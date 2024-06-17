О прекращении поставок уведомила фармкомпания Swixx BioPharma, пишет MSK1.RU.
Препарат используется для лечения сахарного диабета 1-го и 2-го типа.
Вместе с «Хумалогом» в Россию перестанут завозить и еще один инсулиновый препарат — «Хумулин».
Данные лекарства не являются уникальными и на российском рынке есть их аналоги — «РинЛиз», «Ринсулин», «Генсулин», «Хумодар» и другие.
Прекращение поставок никак не повлияет на жизнь диабетиков, сообщила доцент кафедры эндокринологии № 1 Сеченовского университета Олеся Гурова.
Ранее в алтайском минздраве прокомментировали нехватку импортного инсулина.
Жители обеспокоились пропажей из аптек препарата «Инсулин» импортного производства.
В министерстве здравоохранения говорят, что данного препарата всегда было не так много, как кажется. Также Росздравнадзор исключил дефицит лекарств в России, но признал нехватку некоторых препаратов.
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