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Здоровье

В Россию перестали поставлять популярный импортный инсулин

В Россию перестали поставлять один из самых популярных импортных инсулиновых препаратов «Хумалог».

О прекращении поставок уведомила фармкомпания Swixx BioPharma, пишет MSK1.RU.

Препарат используется для лечения сахарного диабета 1-го и 2-го типа.

Вместе с «Хумалогом» в Россию перестанут завозить и еще один инсулиновый препарат — «Хумулин».

Данные лекарства не являются уникальными и на российском рынке есть их аналоги — «РинЛиз», «Ринсулин», «Генсулин», «Хумодар» и другие.

Прекращение поставок никак не повлияет на жизнь диабетиков, сообщила доцент кафедры эндокринологии № 1 Сеченовского университета Олеся Гурова.

Ранее в алтайском минздраве прокомментировали нехватку импортного инсулина.

Жители обеспокоились пропажей из аптек препарата «Инсулин» импортного производства.

В министерстве здравоохранения говорят, что данного препарата всегда было не так много, как кажется. Также Росздравнадзор исключил дефицит лекарств в России, но признал нехватку некоторых препаратов.

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