В ряде регионов поторопились снять ограничения по ковиду, уверены в Роспотребнадзоре

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые российские регионы поторопились со снятием введенных ранее коронавирусных ограничений.

В 18 регионах они полностью отменены для людей старше 65 лет — в этой группе наблюдается рост распространения инфекции, сообщает «Интерфакс».

«Отдельные регионы начали снимать ограничения регионы еще с февраля, в целом ряде случаев, на наш взгляд, преждевременно. В 18 субъектах сняты ограничения для лиц старше 65 лет, там отмечаем рост заболеваемости среди людей этой возрастной группы», — заявила Попова.

Глава Роспотребнадзора отметила — принятие решения о снятии антиковидных ограничений должно проходить «во взаимодействии с главными санитарными врачами, чтобы не подвергать риску здоровье граждан», пишет polit.ru.

Отмена ограничительных мер для людей старше 65 по мнению Поповой возможна «только после формирования популяционного иммунитета, только после завершения иммунизации в возрастных группах 65+ и 60+, как первого шага».

19 марта губернатор Алтайского края Виктор Томенко отменил режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями. Соответствующие изменения он внес в коронавирусный указ.