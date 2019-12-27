В Самаре гомосексуалистам запретили быть донорами крови

Замдиректор станции переливания крови Елена Кудинова пояснила, что ограничения обусловлены приказом федерального Минздрава, постановлением Главного государственного санитарного врача России.
Как отмечает издание, такие указания действительно присутствуют в приказе министерства от 2001 года, однако еще в 2008 году эта норма была изменена.
«Интерфакс» обратился за комментарием к директору самарской службы крови Сергею Кузнецову. По его словам, нормы будут изменены на более мягкие. Формулировку скорректируют в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, но «суть представленной информации останется прежней».
В станции переливания крови не объяснили, каким образом планируют определять, кто из потенциальных доноров является гомосексуалистом, а кто нет.