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27 декабря
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Здоровье

В Самаре гомосексуалистам запретили быть донорами крови

В Самаре на сайте станции переливания крови разместили информацию о том, кто не может стать донором. В списке, помимо прочего, оказались гомосексуалисты и проститутки, так как они относятся к группе риска носителей ВИЧ, сообщает vesti.ru.

Донорство.
Донорство.
Открытые источники в Интернете (ССО)

Замдиректор станции переливания крови Елена Кудинова пояснила, что ограничения обусловлены приказом федерального Минздрава, постановлением Главного государственного санитарного врача России.

Как отмечает издание, такие указания действительно присутствуют в приказе министерства от 2001 года, однако еще в 2008 году эта норма была изменена.

«Интерфакс» обратился за комментарием к директору самарской службы крови Сергею Кузнецову. По его словам, нормы будут изменены на более мягкие. Формулировку скорректируют в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, но «суть представленной информации останется прежней».

В станции переливания крови не объяснили, каким образом планируют определять, кто из потенциальных доноров является гомосексуалистом, а кто нет.

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