Россиян мотивируют придти на выборы лимитом на туалет, геями и другими "страшилками"

Сюжет видео следующий: мужчина (его играет актер Сергей Бурунов) запрещает супруге заводить будильник на утро воскресенья. Идти на выборы он не намерен. На следующий день он просыпается от звонка в дверь. На пороге военные. Они хотят забрать его в армию, так как новый президент повысил призывной возраст до 60 лет.

Затем сын просит у него четыре миллиона рублей для школы. На кухне герой обнаруживает "гея на передержке": по новым законам, каждый гражданин страны обязан на время взять домой гомосексуала, если тот расстался с партнером.

Мужчина прячется в туалете и слышит голос: "Внимание, количество посещений туалета ограничено!".

Герой просыпается снова и понимает, что все увиденное ему приснилось. Он будит жену и требует, чтобы они немедленно шли голосовать, "а то поздно будет".

Информации об авторах ролика нет. В фейсбуке, твиттере, "ВКонтакте" и на YouTube видео под разными названиями было загружено в десятки аккаунтов, часть которых была создана несколько дней назад, отмечает "Новая газета".

Актер Сергей Бурунов отказался комментировать свое участие в этом ролике.

Ролик распространяют в том числе представители власти. Например, его публиковал в своем Instgram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Наибольшее число просмотров получил ролик, выложенный в фейсбуке советника главы самопровозглашенной ДНР Александра Казакова.