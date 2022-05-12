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Здоровье

В Северной Корее выявили первый случай заражения коронавирусом

В КНДР выявлен первый случай заражения коронавирусом, сообщает Yonhap со ссылкой на государственные северокорейские СМИ.

Лидер КНДР Ким Чен Ын.
Лидер КНДР Ким Чен Ын.
kremlin.ru

У первого заболевшего выявлен подтип штамма «омикрон».

У жителей Пхеньяна взяли анализы на COVID-19.

В связи со сложившейся ситуацией было созвано заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, где выступил лидер КНДР Ким Чен Ын.

Он призвал усилить контроль границ страны в целях предотвращения распространения вируса.

До этого поступало несколько сообщений о возможных инфицированных ковидом в Северной Корее. Однако до сих пор официальной позицией Пхеньяна являлось заявление о том, что в стране нет коронавируса, пишет bfm.ru.

На фоне пандемии власти КНДР в феврале 2020 года ввели тотальное закрытие границ. В стране наблюдается острейший дефицит лекарств и товаров.

Ранее о риске заражения ковидом через пропагандистские листовки предупредили в Северной Корее.

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