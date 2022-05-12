В Северной Корее выявили первый случай заражения коронавирусом

У первого заболевшего выявлен подтип штамма «омикрон».
У жителей Пхеньяна взяли анализы на COVID-19.
В связи со сложившейся ситуацией было созвано заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, где выступил лидер КНДР Ким Чен Ын.
Он призвал усилить контроль границ страны в целях предотвращения распространения вируса.
До этого поступало несколько сообщений о возможных инфицированных ковидом в Северной Корее. Однако до сих пор официальной позицией Пхеньяна являлось заявление о том, что в стране нет коронавируса, пишет bfm.ru.
На фоне пандемии власти КНДР в феврале 2020 года ввели тотальное закрытие границ. В стране наблюдается острейший дефицит лекарств и товаров.
Ранее о риске заражения ковидом через пропагандистские листовки предупредили в Северной Корее.