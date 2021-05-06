6 мая 22°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

О риске заражения ковидом через пропагандистские листовки предупредили в Северной Корее

Власти Северной Кореи предупредили своих граждан о риске заражения COVID-19 через пропагандистские листовки из Южной Кореи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газету Rodong Sinmun.

Северная Корея.
Северная Корея.
СС0

По данным издания, группа активистов в Южной Корее, состоящая из северокорейских перебежчиков, на прошлой неделе сообщила, что отправила на территорию КНДР почти полмиллиона листовок.

В сообщении говорится о том, что жители КНДР должны активизировать антивирусные усилия, так как «вакцины оказались неэффективным средством в предотвращении распространения коронавируса в других странах».

Ранее власти КНДР не раз требовали, чтобы Южная Корея приняла меры по борьбе с агитаторами, пишет «Росбалт». Пропагандистские листовки из Южной Кореи посылались в КНДР даже с помощью воздушных шаров.

Ранее Северная Корея в порыве борьбы с коронавирусом заминировала границу с Китаем.

Один из южнокорейских депутатов, который входит в парламентский комитет по разведке, заявил, что КНДР установила мины на некоторых отрезках границы с Поднебесной, поскольку в Северной Корее «нет физических или технических возможностей бороться с коронавирусом».

Еще в начале этого года сообщалось, что посетившего Китай северокорейского торгового чиновника расстреляли за нарушение карантина после возвращения в КНДР.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость