В Сибири число зараженных COVID-19 приближается к сотне, выздоровели 11 пациентов

В Сибирском федеральном округе (СФО) выздоровели от коронавирусной инфекции 11 пациентов, сообщает Сибирский окружной информационный центр.

По данным на 6 апреля, в регионах СФО за все время эпидемии зарегистрировано 92 подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией.

При этом число снятых с меднаблюдения людей превысило число находящихся на карантине.

«Всего в регионах Сибири выздоровели 11 человек, под медицинским наблюдением находится более 24 тыс. человек, сняты с медицинского наблюдения более 26,7 тыс. граждан», — говорится в сообщении.

Напомним, 6 апреля в Иркутской области зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса в Сибири.