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Здоровье

В Сибири начали испытания вакцины против коронавируса

Роспотребнадзор сообщил о начале испытания прототипов вакцины против нового коронавируса, сообщается на сайт ведомства.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

Под Новосибирском, в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» разработали прототипы вакцин, основанные на шести различных технологических платформах.

При разработке новых вакцин необходимо провести исследования на чувствительных лабораторных животных. Чаще всего для таких исследований используются лабораторные мыши и крысы, также используются хорьки, низшие приматы и другие специальные линии лабораторных животных.

Без помощи лабораторных животных ученым не обойтись, ведь нужно убедиться в безвредности и эффективности нового препарата, а также определить наиболее эффективную дозу и кратность введения вакцины, способ и схему вакцинации.

Ученые рассчитывают, что внедрение вакцины будет возможно уже в четвертом квартале 2020 года.

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