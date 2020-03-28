В Сибири начнут делать тест на коронавирус всем желающим

В центре планируют проводить 200 анализов в сутки. В медучреждении проведён аудит лабораторных помещений и кадров, а пять сотрудников прошли обучение в противочумном институте. Также в учреждении проработали вопрос разделения потоков пациентов.
Однако для начала центру необходимо переоборудовать вентиляцию в лабораторном помещении. Медучреждение может это сделать экстренно своими силами, так как консультации с инженерами противочумного института уже проведены.
Ране стало известно, что в Иркутской области обнаружен первый человек с подозрением на коронавирус.