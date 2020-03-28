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Здоровье

В Сибири начнут делать тест на коронавирус всем желающим

Иркутский СПИД-центр сможет делать анализы на наличие коронавирусной инфекции всем желающих, сообщает «Ирсити» со ссылкой на и.о. министра здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева

Вирус, болезнь.
Вирус, болезнь.
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В центре планируют проводить 200 анализов в сутки. В медучреждении проведён аудит лабораторных помещений и кадров, а пять сотрудников прошли обучение в противочумном институте. Также в учреждении проработали вопрос разделения потоков пациентов.

Однако для начала центру необходимо переоборудовать вентиляцию в лабораторном помещении. Медучреждение может это сделать экстренно своими силами, так как консультации с инженерами противочумного института уже проведены.

Ране стало известно, что в Иркутской области обнаружен первый человек с подозрением на коронавирус.

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