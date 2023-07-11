11 июля
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Здоровье

В Сибири родила 11-летняя девочка

Школьница из Новосибирска родила ребенка в возрасте 11 лет.

Младенец в подгузнике.
Младенец в подгузнике.
unsplash.com.

У четвероклассницы родился здоровый ребенок. Этот случай сделал ее самой молодой матерью в регионе за последние 10 лет, пишет «МК-Новосибирск». Об отце ребенка ничего не говорится.

Об этом случае рассказала замминистра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина. По ее словам, порядка 10 девочек каждый код становятся матерями в возрасте 15-17 лет.

Между тем считается, что оптимальный возраст рождения ребенка это от 19 до 30 лет. Во всяком случае, такого мнения придерживается медицина.

Ранее с противозачаточной спиралью в руке родился ребенок. Он стал настоящей сенсацией в роддоме. Посмотреть на младенца сбежались все медсестры.

Счастливая мама рассказала, что они с мужем не планировали рожать. Она предохранилась от нежелательной беременности — поставила противозачаточную спираль.

Тесты показывали отрицательный результат, поэтому о беременности женщина и не подозревала.

Родился мальчик. Каким образом младенец ухватил спираль и появился на свет с ней - непонятно.

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