В «Склифе» рассказали о сценарии развития Covid-19 и почему резко возросло число зараженных

Цифры выросли благодаря увеличению выявляемости заболевания в Москве, считает главврач.

Пока непонятно, по какому сценарию распространения инфекции пойдет Россия. Однако главврач выразил надежду, что не по итальянскому.

Петриков подчеркнул, что в Москве сделано очень многое, пишет bfm.ru. Если количество больных будет расти, развернуто очень много госпитальных площадей, включая реанимационные и нереанимационные отделения. Петриков заверил, что столица справится с любым потоком инфицированных.

Между тем в Барнауле перестраивают горбольницу № 5 в госпиталь для пациентов с Covid-19. Персонал больницы будет переведен на круглосуточное проживание в госпитале. Для этого готовится санаторная база для отдыха врачей.

Сейчас в больнице продумывают систему разделения трафика больных и врачей. Изначально она не строилась полностью как инфекционная, однако в ней есть возможность перекрытия входов и выходов, устройства дополнительных шлюзов и санитарных пропускников.