В скором времени россиян ожидает дефицит лекарств

Новое правило может привести к дефициту лекарств на отечественном рынке, считают главные фармобъединения и общественные организации страны.

Они направили в правительство письмо с предупреждением о грядущих проблемах, пишут «Известия».

Суть нового закона состоит в том, что на аукционы преимущество отдадут тем компаниям, которые имеют производство полного цикла на территории ЕАЭС. <Инициативу ранее озвучил Минпромторг.>

Эксперты не совсем согласны с выводами фармобъединений. Они отмечают, что новое правило поможет стране обеспечить производство большинства критически значимых для системы здравоохранения препаратов. При этом будет исключена зависимость от импортных поставок.

В Минпромторге также убеждены в необходимости создания возможностей для дальнейшего развития локального фармпроизводства полного цикла, пишет News.ru.

Но другие эксперты уверены, что ситуация больно ударит в первую очередь по пациентам и отнимет у них право выбора.

«В случае появления нежелательных реакций на закупленный препарат пациентам приходится доказывать свое право на другой. В его закупке часто отказывают», — рассказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев.

Ранее о трудностях с покупкой лекарств сообщили более трети россиян. Исследование показало, что основные трудности сейчас — это отсутствие нужных лекарств в аптеках, дефицит медикаментов, рост цен на лекарства, отсутствие антибиотиков, противовирусных, жаропонижающих и обезболивающих препаратов, продажа слишком многих лекарств по рецептам, в частности антибиотиков.