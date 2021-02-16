В 10 странах мира выявили еще одну мутацию COVID-19

Новая мутация COVID-19 получила название B1525. Ее обнаружили в Великобритании, Дании, Нигерии, США, Франции, Гане, Австралии, Канаде, Иордании и Испании.
Обнаруженный ранее британский штамм коронавируса B.1.1.7 оказался более опасным, чем исходная форма патогена, и на 30−70% более смертоносным. Эта мутация обнаружена уже в 82 странах.
В декабре 2020 года стало известно о появлении новых штаммов SARS-CoV-2 в Великобритании, Южной Африке и Бразилии. Эти варианты вируса легче распространяются.
Ранее ученые НИИ гриппа рассказали о самом распространенном штамме коронавируса в России.