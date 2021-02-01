Ученые НИИ гриппа рассказали о самом распространенном штамме коронавируса в России

Штаммы, выявленные в Великобритании, Бразилии, ЮАР и США, не циркулируют на территории России, сообщается на сайте Научно-исследовательского института гриппа имени Смородинцева Минздрава.

Единственным заражением британским штаммом в России остается случай, зарегистрированный 10 января.

При этом мониторинг всех штаммов продолжается постоянно.

В настоящее время на территории страны доминирует генетический клайд GR (89% всех циркулирующих вирусов). Эта линия возникла в конце февраля 2020 года, встречается в мире повсеместно и составляет более 55% генетического разнообразия вирусов, пишет Lenta.ru.

Российский консорциум по секвенированию генома коронавирусов провел исследование более 1,5 тыс. геномов патогена и пришел к выводу — скорость изменчивости возбудителя невысокая, в связи с чем эффективность вакцин остается на прежнем уровне.

Пандемия. Коронавирус. unsplash.com.

Мутации

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова раскрыла число обнаруженных на территории страны мутаций коронавируса. По ее словам, российские ученые зарегистрировали почти полторы тысячи мутаций инфекции, однако большинство из них — нейтральные. Они не влекут за собой никаких изменений в отношении «вирус и человеческий организм».

Происхождение

До сих пор не известно, как на самом деле началась эпидемия, считают журналисты швейцарского издания Le Temps. Принято считать, что SARS-CoV-2 возник у летучих мышей в Китае.

Однако вирус должен был пройти через другой вид, прежде чем начать заражать людей — поиски этого «промежуточного хозяина» успехом пока не увенчались, не секвентирован его геном, а значит, вопрос о происхождении ковид останется нерешенным.

Возможно также, что вирус случайно ускользнул из лаборатории, но доказательств этой версии тоже пока нет.