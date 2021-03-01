В центре Барнаула убрали мобильный пункт, где вакцинировали от коронавируса

Об изменениях в соцсетях сообщил региональный Минздрав.
С 1 марта привиться от коронавируса можно в мобильном комплексе у ТЦ «Пионер» и у ТЦ «Весна» (сюда комплекс переехал от ТЦ Galaxy).
Комплексы работают с 10:00 до 16:00 без выходных.
«Напоминаем, что прививку от коронавируса имеет право поставить любой житель или гость краевой столицы старше 18 лет. Нужно только предъявить полис ОМС, паспорт и СНИЛС, сертификат прививок (при наличии). Также при себе необходимо иметь маску и перчатки», — пишет Минздрав.
Предварительная запись не требуется. Вакцинация от коронавируса проводится бесплатно.
Каждого желающего привиться осмотрит врач — противопоказаниями являются симптомы ОРВИ, обострение хронических заболеваний.