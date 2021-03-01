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Здоровье

В центре Барнаула убрали мобильный пункт, где вакцинировали от коронавируса

В Барнауле на площади Сахарова прекратил свою работу мобильный пункт по вакцинации от COVID-19. Прививочный «фургон» находился там с 6 февраля. В городе остались еще две точки, где можно быстро привиться от коронавируса.

Мобильный пункт вакцинации в Барнауле.
Мобильный пункт вакцинации в Барнауле.
@minzdravalt

Об изменениях в соцсетях сообщил региональный Минздрав.

С 1 марта привиться от коронавируса можно в мобильном комплексе у ТЦ «Пионер» и у ТЦ «Весна» (сюда комплекс переехал от ТЦ Galaxy).

Комплексы работают с 10:00 до 16:00 без выходных.

«Напоминаем, что прививку от коронавируса имеет право поставить любой житель или гость краевой столицы старше 18 лет. Нужно только предъявить полис ОМС, паспорт и СНИЛС, сертификат прививок (при наличии). Также при себе необходимо иметь маску и перчатки», — пишет Минздрав.

Предварительная запись не требуется. Вакцинация от коронавируса проводится бесплатно.

Каждого желающего привиться осмотрит врач — противопоказаниями являются симптомы ОРВИ, обострение хронических заболеваний.

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