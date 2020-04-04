В центре «Вектор» рассказали, когда приступят к испытанию вакцины от коронавируса на людях

Вакцина разработана и сначала была протестирована на мышах и хорьках, рассказал телеканалу «Россия-1» директор центра Ринат Максютов.
Ухорьков и мышей удалось выработать иммунитет против нового типа коронавируса, объяснил директор. Сейчас специалисты «Вектора» приступили к исследования на приматах, которые продлятся до конца апреля 2020 года.
«После этого перейдем на стадию доклинических исследований. Последующий этап — уже непосредственно на людях», — отметил Максютов.
По расчетам директора, испытания на людях начнутся в июне, если будет подтверждена эффективность вакцины и если Минздрав выдаст разрешение на клинические исследования.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, что этап испытаний на людях вряд ли будет коротким — надо доказать, что вакцина не принесет вреда.
Помимо классической схемы испытаний, есть вариант сразу проверить препарат на добровольцах. «Но пока мы работаем классическим методом», — отметила Попова.
Но сроки, когда вакцина будет окончательно испытана и поступит людям, пока не называют.