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Здоровье

В центре «Вектор» рассказали, когда приступят к испытанию вакцины от коронавируса на людях

Государственный научный центр «Вектор» начал испытания на обезьянах вакцины против Covid-2019. Испытания на людях начнутся в июне, но для этого вакцина должна доказать свою эффективность, а Минздрав выдать разрешение на клинические исследования, сообщают Вести.ru.

Коронавирус.
Коронавирус.
CC0

Вакцина разработана и сначала была протестирована на мышах и хорьках, рассказал телеканалу «Россия-1» директор центра Ринат Максютов.

Ухорьков и мышей удалось выработать иммунитет против нового типа коронавируса, объяснил директор. Сейчас специалисты «Вектора» приступили к исследования на приматах, которые продлятся до конца апреля 2020 года.

«После этого перейдем на стадию доклинических исследований. Последующий этап — уже непосредственно на людях», — отметил Максютов.

Вакцина.
Вакцина.
архив ОАО «Алтай-Кокс»

По расчетам директора, испытания на людях начнутся в июне, если будет подтверждена эффективность вакцины и если Минздрав выдаст разрешение на клинические исследования.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, что этап испытаний на людях вряд ли будет коротким — надо доказать, что вакцина не принесет вреда.

Помимо классической схемы испытаний, есть вариант сразу проверить препарат на добровольцах. «Но пока мы работаем классическим методом», — отметила Попова.

Но сроки, когда вакцина будет окончательно испытана и поступит людям, пока не называют.

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