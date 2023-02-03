В тюремную больницу поместили бывшего замглавы Росприроднадзора

Его доставили в тюремную больницу, сообщает РИА Новости.

У него резко поднялась температура — более 40 градусов. Диагноз пока не поставлен, при этом речь идет о «крупном воспалительном заболевании», пишет «Коммерсантъ».

Арест

Бывший замглавы Росприроднадзора находится под арестом в СИЗО по делу о хищении 950 млн рублей при строительстве метро в Красноярске.

По версии следствия, он мог присвоить себе деньги, которые выделили из федерального бюджета на корректировку проектной документации строительства метрополитена.

Митволя задержали при попытке улететь в Дубай.

Ранее в сибирском регионе арестовали министра транспорта.