3 февраля
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Здоровье

В тюремную больницу поместили бывшего замглавы Росприроднадзора

Состояние находящегося в СИЗО Красноярска бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя резко ухудшилось.

Тюрьма
Тюрьма
СС0

Его доставили в тюремную больницу, сообщает РИА Новости.

У него резко поднялась температура — более 40 градусов. Диагноз пока не поставлен, при этом речь идет о «крупном воспалительном заболевании», пишет «Коммерсантъ».

Арест

Бывший замглавы Росприроднадзора находится под арестом в СИЗО по делу о хищении 950 млн рублей при строительстве метро в Красноярске.

По версии следствия, он мог присвоить себе деньги, которые выделили из федерального бюджета на корректировку проектной документации строительства метрополитена.

Митволя задержали при попытке улететь в Дубай.

Ранее в сибирском регионе арестовали министра транспорта.

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