В ВОЗ намерены проинспектировать производство российской вакцины

Сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) могут впервые в мире побывать на производстве вакцины от коронавируса.

Специалисты хотят удостовериться в безопасности одной из трех зарегистрированных в России вакцин — «Спутник».

Для этого, как следует из плана ВОЗ, в мае и июне она отправит в РФ своих специалистов на инспекции, чтобы те собрали «дополнительные данные».

Предположительно, с итогами проверки российской вакцины международная организация ознакомит общественность в июле.

Тем временем директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что уже второй месяц в мире растет число смертельных случаев от вируса SARS-CoV-2, пишет «Росбалт».

В Евросоюзе тем временем власти продолжают заявлять, что вакцинации «Спутником V», по всей видимости, не будет.

Ранее из-за скандала Россия потребовала от Словакии вернуть партию вакцины «Спутник V». По условиям контракта, «Спутник V» должны были протестировать в одной из сертифицированных лабораторий, но словацкий регулятор начал исследование в другой лаборатории, заявил РФПИ. Заявление Словакии о том, что полученная партия «Спутника» не имеет тех же характеристик, что и вакцина, описанная в The Lancet, — фейк, заявили в Российскиом фонде прямых инвестиций (РФПИ).