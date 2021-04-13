13 апреля 5°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

В ВОЗ намерены проинспектировать производство российской вакцины

Сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) могут впервые в мире побывать на производстве вакцины от коронавируса.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Анна Зайкова/altapress.ru.

Специалисты хотят удостовериться в безопасности одной из трех зарегистрированных в России вакцин — «Спутник».

Для этого, как следует из плана ВОЗ, в мае и июне она отправит в РФ своих специалистов на инспекции, чтобы те собрали «дополнительные данные».

Предположительно, с итогами проверки российской вакцины международная организация ознакомит общественность в июле.

Тем временем директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что уже второй месяц в мире растет число смертельных случаев от вируса SARS-CoV-2, пишет «Росбалт».

В Евросоюзе тем временем власти продолжают заявлять, что вакцинации «Спутником V», по всей видимости, не будет.

Ранее из-за скандала Россия потребовала от Словакии вернуть партию вакцины «Спутник V». По условиям контракта, «Спутник V» должны были протестировать в одной из сертифицированных лабораторий, но словацкий регулятор начал исследование в другой лаборатории, заявил РФПИ. Заявление Словакии о том, что полученная партия «Спутника» не имеет тех же характеристик, что и вакцина, описанная в The Lancet, — фейк, заявили в Российскиом фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость