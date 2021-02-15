В ВОЗ назвали наиболее правдоподобную версию начала пандемии

В частности, от летучих мышей заразу могли переносить мелкие зверьки: циветы, хорьки, барсуки, енотовидные собаки, пишет РБК. Они же могли попасть на рынок в Ухане или Хуане, откуда COVID-19 начал массовое распространение.
«Либо люди, которые там работали, заразились и завезли вирус на рынок, либо они поставили на рынок зараженных животных», — добавил Дасзак.
Ранее ученые выдвигали самые разные теории происхождения коронавируса. Французские ученые предполагали, что новый вирус вырастили в китайской лаборатории, откуда произошла утечка. Об этом же заявляли в США.
Также версию с летучими мышами неоднократно опровергали сами эксперты ВОЗ. Китайские ученые заявляли, что в природе коронавируса не существует и его попадание в Ухань невозможно определить.