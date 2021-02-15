В ВОЗ назвали наиболее правдоподобную версию начала пандемии

Эксперт ВОЗ, доктор Питер Дасзак заявил в интервью The New York Times, что коронавирус мог начать распространяться с юга Китая и Южно-Восточной Азии. По их мнению, наиболее правдоподобная версия «зарождения» пандемии такова: инфекция передалась от летучих мышей диким животным, которых разводят на фермах. И потом уже от них заразились люди.