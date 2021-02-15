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Здоровье

В ВОЗ назвали наиболее правдоподобную версию начала пандемии

Эксперт ВОЗ, доктор Питер Дасзак заявил в интервью The New York Times, что коронавирус мог начать распространяться с юга Китая и Южно-Восточной Азии. По их мнению, наиболее правдоподобная версия «зарождения» пандемии такова: инфекция передалась от летучих мышей диким животным, которых разводят на фермах. И потом уже от них заразились люди.

Летучая мышь.
Летучая мышь.
CC0

В частности, от летучих мышей заразу могли переносить мелкие зверьки: циветы, хорьки, барсуки, енотовидные собаки, пишет РБК. Они же могли попасть на рынок в Ухане или Хуане, откуда COVID-19 начал массовое распространение.

«Либо люди, которые там работали, заразились и завезли вирус на рынок, либо они поставили на рынок зараженных животных», — добавил Дасзак.

Ранее ученые выдвигали самые разные теории происхождения коронавируса. Французские ученые предполагали, что новый вирус вырастили в китайской лаборатории, откуда произошла утечка. Об этом же заявляли в США.

Также версию с летучими мышами неоднократно опровергали сами эксперты ВОЗ. Китайские ученые заявляли, что в природе коронавируса не существует и его попадание в Ухань невозможно определить.

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