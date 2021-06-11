В закрытом российском городе умер пациент, получивший вакцину от ковида

Пациента вакцинировали в январе, но у него совсем не вырабатывался иммунный ответ.

Полное отсутствие реакции на вакцину, то есть 0 антител, встречается в 1% случаев на популяцию, пояснила главный саровский санитарный врач Ирина Игнатьева.

Информация о летальном исходе появилась на фоне сообщений о том, что в регионе обнаружили сразу три опасных штамма коронавируса: британский, индийский и южноафриканский «мутанты», пишет «Росбалт». Последний, по словам главы местного Минздрава Давида Мелика-Гусейнова, нашли у женщины, которая никуда не выезжала из области.

Ранее сообщалось, что антитела не обнаружены у депутата Госдумы после прививки вакциной «Вектора».

«У меня абсолютно нет антител. Нет их и все. Какие нужно анализы еще проводить, чтобы их найти — я не знаю, но в таком состоянии нахожусь уже долго. Может быть Роспотребнадзор вернется к фразе: „лучше меньше, да лучше“? Зачем мы конкурируем сами с собой и, в результате, получаем недоверие к вакцинам. Нужно было создавать одну, максимум две вакцины, но убойные. Чтобы они действительно вызывали доверие среди населения», — отметила депутат Госдумы Вера Ганзя.

Вне статистики

Поскольку Саров имеет статус закрытого административно-территориального образования (ЗАТО), случаи заболеваемости в нем не учитываются в общей статистике Нижегородской области по коронавирусу. Городские больницы подведомственны Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) России, пишет ФедералПресс.